Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 Eyl 2020 - 14:35

Düğün hazırlığı yaparken kazada ölen bekçinin cenazesi defnedildi - Video Haber

Bursa'da trafik kazasında yaşamı yitiren çarşı ve mahalle bekçisi Mutlu Varol'un cenazesi toprağa verildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Bursa'da trafik kazasında yaşamı yitiren çarşı ve mahalle bekçisi Mutlu Varol'un cenazesi toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Varol'un naaşı, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Yıldırım ilçesindeki Kuyulu Camisi'ne getirildi.

Cenaze, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Varol'un ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Bursa'da dün İzmir yolu Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Göçmen Konutları mevkisinde kent merkezi yönüne seyreden Mutlu Varol (32) idaresindeki 16 LTN 23 plakalı hafif ticari araç, N.E'nin (40) kullandığı 35 NNV 50 plakalı tıra arkasından çarpmıştı. Kazada Varol olay yerinde hayatını kaybetmiş, yarınki düğünü için hazırlık yaptığı nişanlısı Seren Taşdemir (25) ile Gaye (22) ve Bircan Taşdemir (42) yaralanmıştı.

03 Eyl 2020 - 14:35 AA Bursa- Asayiş

# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
FETÖ elebaşını aklayan sanık ''Zirve Yayınevi'' cinayetinin savcısı çıktı mask
FETÖ elebaşını aklayan sanık ''Zirve Yayınevi'' cinayetinin savcısı çıktı
Bankada çıkan kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi bıçaklandı! mask
Bankada çıkan kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi bıçaklandı!
Ailesi 1,5 yaşındaki çocuğu arabada bıraktı! Ağlama krizine giren çocuk... mask
Ailesi 1,5 yaşındaki çocuğu arabada bıraktı! Ağlama krizine giren çocuk...
Ankara merkezli 17 ilde PKK/KCK'nın "hacker"larına yönelik operasyon! mask
Ankara merkezli 17 ilde PKK/KCK'nın "hacker"larına yönelik operasyon!
Huylu huyundan yine vazgeçmedi! Cezaevinden çıkar çıkmaz... - Video Haber mask
Huylu huyundan yine vazgeçmedi! Cezaevinden çıkar çıkmaz... - Video Haber
Kanser hastası annenin acı bekleyişi! ''5 yıl önce ekmek almaya gitti, bir daha dönmedi'' - Video Haber mask
Kanser hastası annenin acı bekleyişi! ''5 yıl önce ekmek almaya gitti, bir daha dönmedi'' - Video Haber
Evinin balkonunda cansız bedenine ulaşıldı! mask
Evinin balkonunda cansız bedenine ulaşıldı!
PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi mask
PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Belediye önündeki cinayet olayında flaş gelişme! mask
Belediye önündeki cinayet olayında flaş gelişme!
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı mask
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ailesi 1,5 yaşındaki çocuğu arabada bıraktı! Ağlama krizine giren çocuk... mask
Ailesi 1,5 yaşındaki çocuğu arabada bıraktı! Ağlama krizine giren çocuk...
Bakan Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Günü'ne katıldı mask
Bakan Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Günü'ne katıldı
Huylu huyundan yine vazgeçmedi! Cezaevinden çıkar çıkmaz... - Video Haber mask
Huylu huyundan yine vazgeçmedi! Cezaevinden çıkar çıkmaz... - Video Haber
Kanser hastası annenin acı bekleyişi! ''5 yıl önce ekmek almaya gitti, bir daha dönmedi'' - Video Haber mask
Kanser hastası annenin acı bekleyişi! ''5 yıl önce ekmek almaya gitti, bir daha dönmedi'' - Video Haber
Piknikte düşerek kısmi felç geçiren hasta 1,5 ayda yürümeye başladı mask
Piknikte düşerek kısmi felç geçiren hasta 1,5 ayda yürümeye başladı
Eşi tarafından darbedilen kadın ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı mask
Eşi tarafından darbedilen kadın ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL