Düğün hazırlığı yaparken kazada ölen bekçinin cenazesi defnedildi - Video Haber
Bursa'da trafik kazasında yaşamı yitiren çarşı ve mahalle bekçisi Mutlu Varol'un cenazesi toprağa verildi.
Bursa'da trafik kazasında yaşamı yitiren çarşı ve mahalle bekçisi Mutlu Varol'un cenazesi toprağa verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Varol'un naaşı, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Yıldırım ilçesindeki Kuyulu Camisi'ne getirildi.
Cenaze, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Varol'un ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.
Bursa'da dün İzmir yolu Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Göçmen Konutları mevkisinde kent merkezi yönüne seyreden Mutlu Varol (32) idaresindeki 16 LTN 23 plakalı hafif ticari araç, N.E'nin (40) kullandığı 35 NNV 50 plakalı tıra arkasından çarpmıştı. Kazada Varol olay yerinde hayatını kaybetmiş, yarınki düğünü için hazırlık yaptığı nişanlısı Seren Taşdemir (25) ile Gaye (22) ve Bircan Taşdemir (42) yaralanmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.