03 Eyl 2020 - 16:44
Uşak'ta orman yangını! - Video Haber
Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ciğerdede köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.