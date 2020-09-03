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- 03 Eyl 2020 - 16:44

Uşak'ta orman yangını! - Video Haber

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ciğerdede köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

03 Eyl 2020 - 16:44 AA Uşak- Asayiş

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