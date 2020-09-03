Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 Eyl 2020 - 22:08

Ankara Çubuk ilçesinde korkutan yangın! Ekipler müdahale ediliyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Büyütmek için resme tıklayın

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye, Karagöl Tabiat Parkı yakınlarındaki Yıldırımevci Göleti civarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ankara Valiliğinden yangınla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Çubuk ilçesine bağlı Yıldırımevciler Mahallesi ormanlık alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale etmek üzere araç ve personel sevkiyatı yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Yangına 3 helikopter, 10 arazöz, 5 itfaiye aracı, 7 tanker, 2 kepçe ve 1'er greyder ve dozer ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bölgeye gelerek yangını söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

03 Eyl 2020 - 22:08 AA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Çubuk ilçesinde korkutan yangın! Ekipler müdahale ediliyor mask
Ankara Çubuk ilçesinde korkutan yangın! Ekipler müdahale ediliyor
Uşak'ta orman yangını! - Video Haber mask
Uşak'ta orman yangını! - Video Haber
Düğün hazırlığı yaparken kazada ölen bekçinin cenazesi defnedildi - Video Haber mask
Düğün hazırlığı yaparken kazada ölen bekçinin cenazesi defnedildi - Video Haber
Ailesi 1,5 yaşındaki çocuğu arabada bıraktı! Ağlama krizine giren çocuk... mask
Ailesi 1,5 yaşındaki çocuğu arabada bıraktı! Ağlama krizine giren çocuk...
Bakan Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Günü'ne katıldı mask
Bakan Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Günü'ne katıldı
Huylu huyundan yine vazgeçmedi! Cezaevinden çıkar çıkmaz... - Video Haber mask
Huylu huyundan yine vazgeçmedi! Cezaevinden çıkar çıkmaz... - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL