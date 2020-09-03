Ankara Çubuk ilçesinde korkutan yangın! Ekipler müdahale ediliyor
Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye, Karagöl Tabiat Parkı yakınlarındaki Yıldırımevci Göleti civarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ankara Valiliğinden yangınla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Çubuk ilçesine bağlı Yıldırımevciler Mahallesi ormanlık alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale etmek üzere araç ve personel sevkiyatı yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.
Yangına 3 helikopter, 10 arazöz, 5 itfaiye aracı, 7 tanker, 2 kepçe ve 1'er greyder ve dozer ile müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bölgeye gelerek yangını söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.