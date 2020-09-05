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- 05 Eyl 2020 - 11:02

Korkunç kaza! 2 kişi otomobilden fırladı... Çok sayıda yaralı var - Video Haber

Otomobillerden birinde bulunan iki yolcunun açılan bagajdan yola fırlaması güvenlik kamerasına yansıdı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adana'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Seyfi Çağlar idaresindeki 01 ADN 628 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Rümeysa Yıldırım'ın kullandığı 23 KB 589 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Rümeysa Yıldırım'ın kullandığı otomobilde bulunan 2 yolcu açılan bagajdan yola fırladı.

Kazada, sürücüler ile her iki otomobildeki İsminur, Azra, Ayşe, Abdullah ve Elzem Koç ile Günnür Özdemir yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılırken Günnür Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

05 Eyl 2020 - 11:02 AA Adana- Asayiş

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