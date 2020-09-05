Korkunç kaza! 2 kişi otomobilden fırladı... Çok sayıda yaralı var - Video Haber
Otomobillerden birinde bulunan iki yolcunun açılan bagajdan yola fırlaması güvenlik kamerasına yansıdı
Adana'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Seyfi Çağlar idaresindeki 01 ADN 628 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Rümeysa Yıldırım'ın kullandığı 23 KB 589 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Rümeysa Yıldırım'ın kullandığı otomobilde bulunan 2 yolcu açılan bagajdan yola fırladı.
Kazada, sürücüler ile her iki otomobildeki İsminur, Azra, Ayşe, Abdullah ve Elzem Koç ile Günnür Özdemir yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılırken Günnür Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.