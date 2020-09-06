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- 06 Eyl 2020 - 13:48

5 yaşındaki çocuğun kafası demir korkuluğa sıkıştı! - Video Haber

Kırıkkale'de pencerenin demir korkuluğuna kafası sıkışan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Elif Duman
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Kırıkkale'de pencerenin demir korkuluğuna kafası sıkışan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi 2068. Sokak'taki apartmanın giriş katındaki evlerinin penceresinde oynayan 5 yaşındaki Yaşar Köksal, kafasını demir korkuluğun arasına sıkıştırdı.

Çocuğun ailesi, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiye ekipleri, demir parmaklığı açarak çocuğu kurtardı.

06 Eyl 2020 - 13:48 AA - Asayiş

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