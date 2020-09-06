5 yaşındaki çocuğun kafası demir korkuluğa sıkıştı! - Video Haber
Kırıkkale'de pencerenin demir korkuluğuna kafası sıkışan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Kırıkkale'de pencerenin demir korkuluğuna kafası sıkışan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Bahçelievler Mahallesi 2068. Sokak'taki apartmanın giriş katındaki evlerinin penceresinde oynayan 5 yaşındaki Yaşar Köksal, kafasını demir korkuluğun arasına sıkıştırdı.
Çocuğun ailesi, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.
İtfaiye ekipleri, demir parmaklığı açarak çocuğu kurtardı.
06 Eyl 2020 - 13:48 AA - Asayiş
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.