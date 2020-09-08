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- 08 Eyl 2020 - 16:26

İş yeri ve otomobillerden yapılan hırsızlık kameraya yansıdı

Edirne'nin Keşan ilçesinde iş yeri ve otomobillerden yapılan hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Edirne'nin Keşan ilçesinde iş yeri ve otomobillerden yapılan hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Birçok güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin suça sürüklenmiş çocuk C.K. (15) olduğunu belirledi.

İlçedeki bazı iş yeri ve otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan C.K, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

08 Eyl 2020 - 16:26 AA Edirne- Asayiş

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