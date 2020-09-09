09 Eyl 2020 - 22:59
İzmir'de korkutan orman yangını - Video Haber
Yangında zeytin ve incir bahçeleri de zarar gördü
İzmir'in Beydağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Aktepe Mahallesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın mahallede bulunan zeytin ve incir bahçelerine sıçradı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Mahalle muhtarı Yüksel Kaya, AA muhabirine, yangında yaklaşık 20 dekarlık alanın zarar gördüğünü aktardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.