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- 13 Eyl 2020 - 15:58

Evine zorla giren kadını öldürdü! - Video Haber

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evine zorla giren kadını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evine zorla giren kadını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden E.Ö. (72), evine bir kadının girmeye çalıştığını fark edip av tüfeğiyle kapıya yöneldi.

Ev sahibinin, kapının kilidini kırarak içeri giren Bulgaristan uyruklu H.K'ye (35) ateş ederek yaraladığı iddia edildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri E.Ö'yü saklandığı evinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

13 Eyl 2020 - 15:58 AA Tekirdağ- Asayiş

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