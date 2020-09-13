Evine zorla giren kadını öldürdü! - Video Haber
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evine zorla giren kadını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evine zorla giren kadını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden E.Ö. (72), evine bir kadının girmeye çalıştığını fark edip av tüfeğiyle kapıya yöneldi.
Ev sahibinin, kapının kilidini kırarak içeri giren Bulgaristan uyruklu H.K'ye (35) ateş ederek yaraladığı iddia edildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri E.Ö'yü saklandığı evinde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.