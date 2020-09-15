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- 15 Eyl 2020 - 07:13

Ankara'da bir Üniversite öğrencisi Ailesinin evini kundakladı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde tartıştığı ailesine ait apartman dairesini kundaklayan zanlı olay yerinden kaçtı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde tartıştığı ailesine ait apartman dairesini kundaklayan zanlı olay yerinden kaçtı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Keklik Pınarı Mahallesi 405 sokakta bulunan bir apartmanın önüne gelen kimliği belirsiz zanlı, polis memuru L.D'ye ait 8 numaralı daireye yanıcı madde atarak olay yerinden kaçtı.

Olayda yaralanan olmazken, patlamanın etkisiyle dairede kısa süreli yangın ve maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri zanlının ticari bir taksiye binerek kaçtığını belirledi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, L.D'nin üniversite öğrencisi olan ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle ailesi ile sorunlar yaşayan oğlu R.D'nin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ailesini daha öncede evi yakmakla tehdit eden R.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

15 Eyl 2020 - 07:13 AA Ankara- Asayiş

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