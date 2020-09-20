20 Eyl 2020 - 19:15
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Dalaman-Fethiye kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 6 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.