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- 20 Eyl 2020 - 19:15

Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Dalaman-Fethiye kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 6 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

20 Eyl 2020 - 19:15 AA Muğla- Asayiş

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