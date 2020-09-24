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- 24 Eyl 2020 - 14:26

4 yıllık hasret son buldu! Bir aile daha evladına kavuştu - Video Haber

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine katılan Akkuş ailesi, güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşadı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan Akkuş ailesinin hasreti sona erdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Akkuş ailesinin 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Erkan Akkuş, Şırnak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğüne teslim oldu.

Müjdeli haberi alarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne gelen anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş, 4 yıldır hasret kaldıkları evlatları Erkan'a sarılarak gözyaşı döktü.

- 17 aile evlatlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

Akkuş ailesinin oğulları Erkan'a kavuşmasıyla, çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 17'e yükseldi.

Anne Hacire Akar'ın 24 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye'ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğlu H. Açan'a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğulları Hüseyin'e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık özlemden sonra güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Volkan'a, anne Muhteber Birlik 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Veysi'ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin'e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise'ye, engelli baba Cemal Ertaş güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Ramazan'a, anne Naime Dalmış 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin'e, teslim olan Haşim Açar tedavisinin sürdüğü hastanede babasına, anne Sever Fidan 11 yıllık evlat hasretinin ardından büyük özlem duyduğu oğlu Tayfur'a, anne Gülşen Çetin 5 yıl aradan sonra oğlu Erdal'a kavuşmuştu.

24 Eyl 2020 - 14:26 AA - Asayiş

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