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- 28 Eyl 2020 - 10:20

Gelinim Mutfakta 28 Eylül Günün Birincisi Kim Oldu? Gelinim Mutfakta 541. Bölüm Puan Durumu

Birçok seyirciyi ekranlara kilitleyen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün belirlenen bir yemek yarışmacılar tarafından yapılmaktadır. Hafta sonunda ise çeyrek altın o hafta içerisinde en çok puan alan yarışmacıya verilmektedir. Gelin ve kaynanaların yer aldığı yarışmanın keyfini çıkarmak istiyorsanız aşağıda yer alan kısma Gelinim Mutfakta 541. Bölüm izle kısmından ulaşabilir ve reklamsız izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Elif Duman
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Gelinim Mutfakta 541. Bölüm Full izle YouTube

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekranlara gelmeye devam ediyor. Onur Büyüktopçu'nun eğlenceli sunumu ile Gelinim Mutfakta en sevilen gündüz kuşağı programı olmaya devam ediyor. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda rekabet, eğlence ve yeni tarifler yer alıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden seyirci yeni tarifler öğrenirken, yarışmacılar arasındaki rekabeti de heyecanla takip ediyor.

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Kaynanalar ise hangi yemeğin gelinlerine ait olduğunu bilmeden puanlama yapıyor. Onur Büyüktopçu'nun da puanları ile kazanan gelini belirlediği programda, günün birincisi olan gelin çeyrek altın kazanıyor. Haftanın finalinde ise en çok puanı alan gelin altın bilezikleri alırken, en düşük puanı olan gelin ise eleme potasına düşüyor. Onur Büyüktopçu'nun keyifli sunumu ile Gelinim Mutfakta hafta içi hergün 13.45'te ekranlarda. Farklı lezzetlerin sunulduğu program Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Gelinim Mutfakta Yarışması 21-25 Eylül Haftasında Bilezikleri Kim Kazandı?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 21-25 Eylül haftası geride kaldı. Haftanın son programında gelinler en iyi çikolata kasesini yapmak için yarıştı. Hafta boyunca en çok çeyrek altını toplayan yarışmacı Zeynep, 89 puan ile birinci oldu. 5 tane altın bileziğin de sahibi olan yarışmacı keyifli dakikalar geçirirken, elenen isim ise izleyenleri üzdü. Hafta boyunca gösterdiği performans ve aldığı puanlarda son sıraya düşen Sinen ise 21-25 Eylül haftasının elenen ismi oldu. 62 puanla son sırada yer alan Sinen ve kayınvalidesi yarışmadan ayrıldı.

Geçen hafta yayınlanan son programda Sinem'in yarışmaya veda etmesi ile değişecek dengeler merak ediliyor. Yeni gelecek yarışmacı ve performansı merakla bekleniyor. Yarışmada şuana kadar en çok gün birincisi olan yarışmacı Zeynep'in ise performansının nasıl devam edeceği merak ediliyor.

Kanal D ekranlarının hem eğlendiren hem öğreten neşe dolu programı Gelinim Mutfakta tüm hızı ile devam ediyor. Program yeni yarışmacı ve performanslarla seyircisini ekrana kilitlerken bir yandan da ödüller dağıtıyor. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat 13.45'te seyircisi ile buluşuyor.

28 Eyl 2020 - 10:20 - Dizi Fragmanları

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