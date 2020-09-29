Taksi durağındaki silahlı kavga zanlıları adliyeye sevk edildi - Video Haber

Esenyurt'ta taksi durağında çıkan kavgada 3 kişinin öldürülmesi 4 kişinin de yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 26 Eylül'de Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi üzerindeki taksi durağında iki grup arasında yolcu ama yüzünden çıkan sopalı ve silahlı kavgada Cengiz Dayanmaz, Yavuz Dayanmaz ve Sinan Öztürk'ün öldürülmesi, 4 kişinin de yaralanması olayına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 1'inin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.