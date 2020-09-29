Taksi durağındaki silahlı kavga zanlıları adliyeye sevk edildi - Video Haber
Esenyurt'ta taksi durağında çıkan kavgada 3 kişinin öldürülmesi 4 kişinin de yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.
Esenyurt'ta taksi durağında çıkan kavgada 3 kişinin öldürülmesi 4 kişinin de yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 26 Eylül'de Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi üzerindeki taksi durağında iki grup arasında yolcu ama yüzünden çıkan sopalı ve silahlı kavgada Cengiz Dayanmaz, Yavuz Dayanmaz ve Sinan Öztürk'ün öldürülmesi, 4 kişinin de yaralanması olayına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 1'inin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.