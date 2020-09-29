Kafede çıkan yangın hasara neden oldu! - Video Haber
Çıkan dumanların görüş mesafesini düşürdüğü bölgede iki trafik kazası meydana geldi
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir kafede çıkan yangın hasara yola açtı.
İzmir Büyükşehir Belediyesince işletilen Yasemin Kafe'nin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Müşteriler tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekipler, tüp patlaması ihtimaline karşı çevredekileri uzaklaştırdı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, kafenin çatısında hasara yol açtı.
Dumanların çevrede görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle kafenin yakınındaki yolda, iki hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Bir süreliğine yolu trafiğe kapayan polis, helikopterle havadan da trafik düzenlemesi yaptı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.