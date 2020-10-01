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- 01 Eki 2020 - 10:36

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın topçu bataryalarını imha etti - Video Haber

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusunun topçu bataryalarını imha etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusunun topçu bataryalarını imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun topçu bataryalarına yönelik düzenlediği saldırının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, çok sayıda topçu bataryasının vurularak imha edildiği, askerlerin ise kaçtığı görülüyor.

01 Eki 2020 - 10:36 AA - Dünya

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