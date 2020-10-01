Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın topçu bataryalarını imha etti - Video Haber
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusunun topçu bataryalarını imha etti.
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusunun topçu bataryalarını imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun topçu bataryalarına yönelik düzenlediği saldırının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde, çok sayıda topçu bataryasının vurularak imha edildiği, askerlerin ise kaçtığı görülüyor.
01 Eki 2020 - 10:36 AA - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.