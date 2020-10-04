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- 04 Eki 2020 - 18:35

Akraba kavgası kanlı bitti! - Video Haber

Aydın'nın Çine ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabalarından birini tüfekle öldürdüğü, ikisini de yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Aydın'nın Çine ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabalarından birini tüfekle öldürdüğü, ikisini de yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Gökyaka Mahallesi'ndeki olayın ardından kaçan T.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen T.G, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Gökyaka Mahallesi'nde akrabalar arasında dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada T.G'nin, tüfekle Ferdi Topuz, Adil ve Veli Gültekin'i yaraladığı öne sürülmüştü.

Zanlı olay yerinden kaçarken, yaralılardan Ferdi Topuz hayatını kaybetmişti.

04 Eki 2020 - 18:35 AA - Asayiş

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