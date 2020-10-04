Akraba kavgası kanlı bitti! - Video Haber
Aydın'nın Çine ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabalarından birini tüfekle öldürdüğü, ikisini de yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Aydın'nın Çine ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabalarından birini tüfekle öldürdüğü, ikisini de yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Gökyaka Mahallesi'ndeki olayın ardından kaçan T.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen T.G, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Olay
Gökyaka Mahallesi'nde akrabalar arasında dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada T.G'nin, tüfekle Ferdi Topuz, Adil ve Veli Gültekin'i yaraladığı öne sürülmüştü.
Zanlı olay yerinden kaçarken, yaralılardan Ferdi Topuz hayatını kaybetmişti.
04 Eki 2020 - 18:35 AA - Asayiş
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.