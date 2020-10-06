Kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan kişiye çevredekiler engel oldu - Video Haber
Esenyurt'ta eski eşi olduğu öğrenilen kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan Suriye uyruklu kişiye çevredekiler tepki göstererek engel oldu.
Esenyurt'ta eski eşi olduğu öğrenilen kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan Suriye uyruklu kişiye çevredekiler tepki göstererek engel oldu.
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı yakınında Suriye uyruklu bir kişi, durdurduğu taksiye eski eşi olduğu öğrenilen kadını zorla bindirmeye çalıştı.
Olayı gören çevredekiler, bu kişiye tepki göstererek kadının taksiye bindirilmesine izin vermedi.
Olay yerine gelen zabıta ekipleri, söz konusu kişiyi kalabalıktan uzaklaştırarak eski eşiyle birlikte polis merkezine götürdü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.