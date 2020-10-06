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- 06 Eki 2020 - 13:33

Kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan kişiye çevredekiler engel oldu - Video Haber

Esenyurt'ta eski eşi olduğu öğrenilen kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan Suriye uyruklu kişiye çevredekiler tepki göstererek engel oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Esenyurt'ta eski eşi olduğu öğrenilen kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan Suriye uyruklu kişiye çevredekiler tepki göstererek engel oldu.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı yakınında Suriye uyruklu bir kişi, durdurduğu taksiye eski eşi olduğu öğrenilen kadını zorla bindirmeye çalıştı.

Olayı gören çevredekiler, bu kişiye tepki göstererek kadının taksiye bindirilmesine izin vermedi.

Olay yerine gelen zabıta ekipleri, söz konusu kişiyi kalabalıktan uzaklaştırarak eski eşiyle birlikte polis merkezine götürdü.

06 Eki 2020 - 13:33 AA İstanbul- Asayiş

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