Gıda ürünleri yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı - Video Haber
Mersin'in Silifke ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan kamyondaki gıda ürünlerinin bir bölümü zarar gördü.
Mersin'in Silifke ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan kamyondaki gıda ürünlerinin bir bölümü zarar gördü.
Mersin-Antalya kara yolunda, B.Y. (41) yönetimindeki 34 DF 2462 plakalı kamyonun motor bölümünden seyir halindeyken duman yükselmeye başladı.
Sürücü B.Y. kamyonu yol kenarına çekip durumu itfaiyeye bildirdi.
Bu sırada alevler kamyonun büyük bölümünü sardı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle kamyonda hasar oluştu, gıda ürünlerinin de bir bölümü zarar gördü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.