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- 07 Eki 2020 - 14:28

Gıda ürünleri yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı - Video Haber

Mersin'in Silifke ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan kamyondaki gıda ürünlerinin bir bölümü zarar gördü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mersin'in Silifke ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan kamyondaki gıda ürünlerinin bir bölümü zarar gördü.

Mersin-Antalya kara yolunda, B.Y. (41) yönetimindeki 34 DF 2462 plakalı kamyonun motor bölümünden seyir halindeyken duman yükselmeye başladı.

Sürücü B.Y. kamyonu yol kenarına çekip durumu itfaiyeye bildirdi.

Bu sırada alevler kamyonun büyük bölümünü sardı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle kamyonda hasar oluştu, gıda ürünlerinin de bir bölümü zarar gördü.

07 Eki 2020 - 14:28 AA Mersin- Asayiş

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