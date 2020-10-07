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/ 07 Eki 2020 - 21:45

Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı İzle Youtube

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz 2. Bölüm fragmanı ile sonunda merak edilen konuları bir bir haber verdi. Yeni bölümde nelerin yaşanacağı ise çok büyük bir merak konusu olarak karşımıza çıkıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile seyircilerin yıldızı olacak olan dizi ekranlarda uzun soluklu bir yolculuğa çıkıyor. İzleyicilerinin sayısı ise giderek artacağa benziyor.