Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Ekim 2020 Perşembe ATV Canlı İzle!

ATV ekranlarının sevilen reality programı ile Esra Erol uzun yıllardır ekrana gelmeye devam ediyor. Hafta içi her gün seyircisi ile buluşan program Müge Anlı İle Tatlı Sert programından sonra ikindi kuşağında yayınlanıyor. Yayınlanan her bölümü ile seyircinin ilgisini çekmeyi başaran program çarpıcı konular ile gündem oluyor. Esra Erol'un reality programı hafta içi her gün saat 16.20'de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Esra Erol ve ekibinin uzun yıllardır devam ettiği reality programda akıl almaz olaylar ekrana taşınıyor. Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden olan sunucu Esra Erol programı ile insanların hayatına dokunmaya devam ediyor. DNA testleri ile karmaşık aile ilişkilerinin çözüldüğü, dağılmış ailelerin kavuşturulduğu programda sorunlu evliliklere çözüm getiriliyor ve kayıplar bulunmaya devam ediliyor. Mağdurların yanında olmaya devam eden Esra Erol programı ile beraber içinde olduğu yardım kampanyaları ile de gündeme geliyor. Ekranların sevilen reality programı hafta içi her gün ekrana geliyor.

Esra Erol'da 14 Ekim Programında Neler Yaşandı?

Esra Erol'un 14 ekim programında geçtiğimiz günlerde annesi Nilgün ve abisi Emrah ile kavuşan Ayşenur'un babasının kim olduğu gündem olmaya devam ediyor. Aslan Sarıcan'ın Ayşenur'un babası olup olmadığı ise merak ediliyor. Aslan Sarıcan dün Esra Erol'un reality şovuna katıldı ve konu hakkında yeni açıklamalar yaptı.

Yıllardır evli olduğu kocasının kendisini aldatması ile hayatı mahvolan Elif yaşadıklarını anlatıyor. 10 yıllık evliliğinin son 6 ayında yaşadığı inanılmaz olaylarla Elif dünkü programda yaşananları anlattı. Esra Erol'un 14 ekim gündemlerinden diğeri ise 16 eylülde kızı ortadan kaybolan Ayşe hanımın kızı ile ilgili şüpheleri oldu. Programa kızını bulmak için başvuran Ayşe hanım kızı Tuğba'nın yeri ile ilgili ilginç iddialarda bulundu. Esra Erol dünkü programda 24 gün evli kaldığı eşi tarafından terk edilen ve eşi Sibel Işık'ın kendisinden önce dünyaya gelen 3 çocuğunu nüfusuna alan Necati Bey'in inanılmaz hikayesi konuşuldu.

Esra Erol 15 Ekim Gündemleri Neler?

Ekranların en sevilen reality programı tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Esra Erol hafta içi her gün olduğu gibi bugün de saat 16.20'de yeni gündem ve gelişmelerde ATV ekranlarında olacak.