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- 16 Eki 2020 - 13:31

Hercai Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 16 Ekim Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Herkesin dilinden düşmeyen Hercai dizisinin son bölümünü izlemek ya da Hercai 43. Bölümünü izlemek istiyorsanız Hercai son bölüm izle veya Hercai 43. Bölüm izle seçeneğine tıklayarak aralıksız bir şekilde sevilen dizinin bölümlerini izleyebilirsiniz. İşte Hercai sevenler için hazırladığımız makalede Hercai 43. Bölüm izle seçeneğine tıklayarak kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz…

Elif Duman
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Hercai Dizisi 43. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai her hafta yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana seyirciden tam not alan dizinin her bölümünde yeni olaylar yaşanıyor. Hercai dizisi hikayesi ve heyecanlı sahneleri ile seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Hercai dizisi yeni bölümleri ile cuma akşamları saat 20.00'da ekrana geliyor.

Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in oynadığı Hercai dizisi oyuncu kadrosu ile olduğu gibi Mardin'de çekilen eşsiz sahneleri ve çarpıcı hikayesi ile seyirciyi ekrana kilitliyor. İntikam için başlayan bir evliliğin nasıl aşka dönüştüğünü anlatan dizinin zaman zaman keyifli zaman zaman dramatik sahneleri ilgi çekmeye devam ediyor. İmkansız bir aşkın acılarla dolu hikayesi izleyenlerin yüreklerini burkuyor. Hercai dizisi her hafta ATV'de yayınlanıyor.

Hercai Dizisi 42. Bölümde Neler Oldu?

Hercai dizisinin geçen haftaki bölümü hem aşk hem de intikam dolu sahneleri ile ekrana geldi. Azize'nin yıllardır beklediği intikam oyununu sürdürmesine izin vermeyecek olan olan Reyyan ve Miran herkese ayrıldıklarını söyler. Reyyan ve Miran ayrılık oyununa başlar başlamaz birbirlerini özlerler. Bu ayrılık yüzünden zaten Reyyan'ı çok özleyen Miran, Aslan'ın da yan evde eşyasını bulunca kıskançlık krizi geçirir. Bu kıskançlık ortalığı karıştırır.

Tüm bunlar yaşanırken Reyyan'ın hamile olduğunu sanan Hazar ise Reyyan'ı olaylardan uzak tutmak ister. Reyyan'ı annesi Zehra'nın yanına götürmeye karar verir. Bunu duyan Miran ise Reyyan'ın gitmesine engel olmak için Zehra'yı konağa getirir. Ancak Zehra'nın eve dönüşü beklenmedik olaylara sebep olacaktır. Bu sırada Azize ise torunu Aslan'a bir şey olmasından korkmaktadır. Aslan'ın evinde Reyyan'ın fotoğraflarını gören Azize bu aşkın intikamına engel olmasına izin vermek istemez. Aslan'a gitmesi için inanılmaz bir teklif sunar.

Hercai Dizisi 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hercai dizisinin geçen haftaki bölümünden sonra Aslan'ın gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Reyyan Miran ayrılığının da bitmesini isteyen seyircinin merakla beklediği 43. bölüm bu akşam saat 20.00'da ATV'de.

16 Eki 2020 - 13:31 - Dizi Fragmanları

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