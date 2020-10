Babil Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 16 Ekim Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Babil Dizisi 16. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Babil dizisi 2. sezonu ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Star TV'nin iddialı yapımlarından Babil her bölümü ile seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Cuma akşamlarının sevilen dizisinde her bölüm gerçekler ortaya çıkarken heyecan da yükseliyor. Birden fazla hayatı tek bir noktada buluşturan Babil yeni bölümleri ile her hafta cuma günleri saat 20.00'da ekrana gelmeye devam ediyor.

Başrollerini Halit Ergenç, Onur Saylak, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Aslı Enver'in oynadığı Babil dizisi güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Ünlü oyuncularda oluşan kadrosu sevilen dizi çarpıcı ve farklı hikayesi ile de seyirciden tam not alıyor. Hayatı oğlunun hasta olduğunu öğrenmesi ile değişen Profesör İrfan'ın çocukluk arkadaşı Egemen ile girdiği yolu ve bu yolda eski aşkı İlay ile tekrar karşılaşmasını anlatan Babil dizisinde her bölüm heyecan yükseliyor. Seyircinin yeni bölümleri merakla beklediği dizi Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

Babil Dizisi 15. Bölümde Neler Yaşandı?

Babil dizisinin geçen haftaki bölümünde İrfan'ın strateji değişikliği ve İlay'ın düğünü gündem oldu. Heyecanın zirveye ulaştığı dizide yaşanacaklar merak ediliyor.

Babil dizisinin geçen haftaki bölümünde Egemen'i düşman olarak belirleyen İrfan strateji değiştirmeye karar veriyor. Adaleti başka bir yoldan sağlayacak olan İrfan'a her zamanki gibi Ayşe destek oluyor. İkilinin arasındaki iletişimin derinleşmesi dikkat çekerken Eda da kendini Egemen'e mecbur bırakıyor. Oğlu Deniz'in geleceğini düşünen Eda kendini Egemen ile olmaya zorluyor. Bu sırada Süleyman ile evlenen İlay'ın düğününde ise beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Kudret'in düğünü basması ve gövde gösterisi yapması tansiyonu yükseltti.

Babil Dizisi 16. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Babil dizisinin geçen haftaki bölümünde İrfan'ın strateji değiştirmesi seyirciyi meraklandırdı. Dostla düşmanın değiştiği dizide İrfan ile Egemen arasında yaşanacaklar merak ediliyor. Bu çatışmada Ayşe'nin ne yapacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Babil beklenen 16. bölümü ile bu akşam Star TV'de.