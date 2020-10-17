Haberler Ankara Haberler Ankara
- 17 Eki 2020 - 14:39

Ankara Altındağ Belediyesi, esnafa Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıttı

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı: "Ermenistan'ın gece yarısı yapmış olduğu sivillere yönelik katliamı bütün kalbimizle lanetliyoruz. İnşallah kardeşlerimiz zaferle bu savaştan galip çıkacaklar. Dualarımızla desteklerimizle onların yanındayız"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Altındağ Belediyesi, Ulus Meydanı'nda esnafa Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıttı.

Belediye Başkanı Asım Balcı ve beraberindeki görevliler, Ulus Meydanı'nda ziyaret ettikleri esnaf ve vatandaşlara, Türk ve Azerbaycan bayrağı hediye etti.

Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "iki devlet tek millet" olarak bunu tüm dünyaya haykırmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Ermenistan'ın sivillere yönelik hain saldırılarını kabul etmediklerini vurgulayan Balcı, şunları söyledi:

"Ermenistan'ın yapmış olduğu bütün uluslararası camianın önünde cereyan ediyor bu hadise. Yüreğimiz derinden yaralı. Fakat biliyoruz ki Azeri kardeşlerimiz, orada büyük başarılara imza atıyorlar. Ermenistan'ın gece yarısı yapmış olduğu sivillere yönelik katliamı bütün kalbimizle lanetliyoruz. İnşallah kardeşlerimiz zaferle bu savaştan galip çıkacaklar. Dualarımızla, desteklerimizle onların yanındayız. Onun içinde burada desteğimizi onlara göstermek için hemşerilerimize bayrak dağıtıyoruz."

Bayrak dağıtımına, esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

# altındağ belediyesi, bayrak, ULUS MEYDANI, azerbaycan, Ermenistan

17 Eki 2020 - 14:39 AA Ankara/ Altindağ- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Altındağ Belediyesi, esnafa Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıttı mask
Ankara Altındağ Belediyesi, esnafa Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıttı
İzmir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı mask
İzmir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den kritik uyarı! mask
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den kritik uyarı!
Öğretmen Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 18 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Öğretmen Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 18 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 18 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 18 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Maria ile Mustafa 7. Bölüm Full İzle! 18 Ekim Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maria ile Mustafa 7. Bölüm Full İzle! 18 Ekim Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL