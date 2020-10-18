Fuzuli Şehrinin Göbeğine Azerbaycan bayrağı dikildi
Azerbaycan askerleri, Ermenistan'ın işgalinden kurtardıkları Fuzuli kentinin merkezine Azerbaycan bayrağı dikti
Azerbaycan askerleri, Ermenistan'ın işgalinden kurtardıkları Fuzuli kentinin merkezine Azerbaycan bayrağı dikti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün işgalden kurtarılan Fuzuli kentinin görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde, 27 yıldır işgal altında bulunan kentin adeta harabeye dönüştüğü görülüyor. Kente giden yolların kenarında Azerbaycan ordusunca imha edilmiş Ermenistan ordusuna ait tank ve zırhlı araçların görüldüğü görüntülerde, Azerbaycanlılara ait eski mezarlıklar da yer aldı.
Görüntülerin sonunda, Azerbaycan askerleri kent merkezinde sağlam kalan yapılardan birinin önünde göndere Azerbaycan bayrağı çekti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün, Azerbaycan ordusunun Fuzuli kentini kurtardığını açıklamıştı.
18 Eki 2020 - 20:50 AA - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.