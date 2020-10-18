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- 18 Eki 2020 - 20:50

Fuzuli Şehrinin Göbeğine Azerbaycan bayrağı dikildi

Azerbaycan askerleri, Ermenistan'ın işgalinden kurtardıkları Fuzuli kentinin merkezine Azerbaycan bayrağı dikti

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Azerbaycan askerleri, Ermenistan'ın işgalinden kurtardıkları Fuzuli kentinin merkezine Azerbaycan bayrağı dikti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün işgalden kurtarılan Fuzuli kentinin görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, 27 yıldır işgal altında bulunan kentin adeta harabeye dönüştüğü görülüyor. Kente giden yolların kenarında Azerbaycan ordusunca imha edilmiş Ermenistan ordusuna ait tank ve zırhlı araçların görüldüğü görüntülerde, Azerbaycanlılara ait eski mezarlıklar da yer aldı.

Görüntülerin sonunda, Azerbaycan askerleri kent merkezinde sağlam kalan yapılardan birinin önünde göndere Azerbaycan bayrağı çekti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün, Azerbaycan ordusunun Fuzuli kentini kurtardığını açıklamıştı.
# azerbaycan, Fuzuli, Azerbaycanbayrağı, ankara

18 Eki 2020 - 20:50 AA - Gündem

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