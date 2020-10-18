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- 18 Eki 2020 - 22:55

Manisa'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Manisa'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı. Kazaya Sadi Büyüksünnetçi yönetimindeki 70 AAF 525 plakalı otomobil ile Selçuk Güzelyurt idaresindeki 35 HAP 07 plakalı otomobil de karıştı. Kazada sürücü Mülaim Yüksel'in yanı sıra aynı otomobilde bulunan Hatice Yüksel, Saadet Yüksel ve Gülter Aygün yaralandı.

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Manisa'nın Kula ilçesinde üç otomobil ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde Mülaim Yüksel'in kullandığı 45 RA 2720 plakalı otomobil, aynı yönde giden Tevfik Ersöz'ün kullandığı 64 KF 660 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazaya Sadi Büyüksünnetçi yönetimindeki 70 AAF 525 plakalı otomobil ile Selçuk Güzelyurt idaresindeki 35 HAP 07 plakalı otomobil de karıştı. Kazada sürücü Mülaim Yüksel'in yanı sıra aynı otomobilde bulunan Hatice Yüksel, Saadet Yüksel ve Gülter Aygün yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
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18 Eki 2020 - 22:55 AA Manisa- Asayiş

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