Feci kaza! iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 79 AAF 271 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Mahmuriye mevkisinde önce bariyerlere, ardından savrularak aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 C 5582 plakalı otomobile çarptı.
Takla atıp ters dönen 79 AAF 271 plakalı otomobil, 100 metre sürüklendi.
Kazada araçlardaki 11 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si yaşamını yitirdi.
2 yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.