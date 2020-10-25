Kuyumcudan 7,2 kilogram altın çaldığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
Kuyumcudan 7,2 kilogram altın çaldığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
Fatih'te bir kuyumcu atölyesinin çelik kasasındaki 7,2 kilogram altını ve bir miktar dövizi çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 Ekim'de Nişanca Mahallesi Çobançavuş Medresesi Sokak'taki bir kuyumcu atölyesindeki çelik kasadan 7,2 kilogram altın, 6 bin dolar ve 1650 avronun çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, 16 Ekim'de şüpheli Abdullah B. (24) ve R.B'yi (49) yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 kilo 650 gram altın ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah B. tutuklanırken R.B. adli kontrol şartıyla salıverildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.