Ardahan'da kaybolan 132 küçükbaş hayvan drone ile bulundu
Hayvanların bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, drone ile araştırma yaptı. Ekiplerce, hayvanların Burmadere köyüne 5 kilometre uzaklıktaki Eskikılıç köyü sınırlarında olduğu tespit edildi.
Ardahan'da kaybolan 132 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Damal ilçesine bağlı Burmadere köyünde yaşayan Feramuz Edemir, ahırındaki 132 küçükbaş hayvanının yerinde olmadığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.
Hayvanların bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, drone ile araştırma yaptı. Ekiplerce, hayvanların Burmadere köyüne 5 kilometre uzaklıktaki Eskikılıç köyü sınırlarında olduğu tespit edildi.
Drone ile bulunan 130 küçükbaş hayvanı Edemir'e teslim eden jandarma ekipleri, ikisinin de yırtıcı hayvanlarca parçalandığını belirledi. Hayvanlarına kavuşan Edemir, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.