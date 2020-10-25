Ardahan'da kaybolan 132 küçükbaş hayvan drone ile bulundu

Ardahan'da kaybolan 132 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Damal ilçesine bağlı Burmadere köyünde yaşayan Feramuz Edemir, ahırındaki 132 küçükbaş hayvanının yerinde olmadığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Hayvanların bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, drone ile araştırma yaptı. Ekiplerce, hayvanların Burmadere köyüne 5 kilometre uzaklıktaki Eskikılıç köyü sınırlarında olduğu tespit edildi.

Drone ile bulunan 130 küçükbaş hayvanı Edemir'e teslim eden jandarma ekipleri, ikisinin de yırtıcı hayvanlarca parçalandığını belirledi. Hayvanlarına kavuşan Edemir, jandarma ekiplerine teşekkür etti.