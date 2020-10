MasterChef Tek Parça 26 Ekim 2020 TV8 Canlı izle!  MasterChef Türkiye 86. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Masterchef 26 Ekim Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Dünyanın en zorlu yemek yarışması MasterChef TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmaya devam etmek içi jürinin zorlu yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar milyonları ekrana kilitlemeye devam ediyor. Rekabet ve eğlence dolu bölümleri ile MasterChef Türkiye pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri saat 20.00'da ekrana geliyor.

MasterChef Türkiye programının deneyimli jüri üyeleri Danilo Zanna, Mehmet Yalıçınkaya ve Somer Sivrioğlu seçtikleri yemekler ve tadımlarla her hafta elenecek ismi belirliyorlar. Kimi zaman takım olarak kimi zamansa bireysel olarak mücadele veren yarışmacılar her hafta zorlu mücadeleler veriyor. Her hafta pazar günleri bir kişinin elendiği yarışmada 25 ekim günü elenen isim ise programın takipçileri tarafından merak ediliyor.

MasterChef Türkiye 25 Ekim Programında Neler Yaşandı?

MasterChef Türkiye yarışmasının 25 Ekim bölümünde geçen haftanın elenen ismi belli oldu. Heyecan dolu bölümde yapılan 2 tur sonucunda yarışmaya veda eden isim Berker oldu. Berker'in vedası stüdyoda duygusal anlar yarattı.

MasterChef'te dün akşam eleme gecesi yaşandı. Eleme postasındaki 6 yarışmacıdan ilk turda safran ile en yaratıcı yemeği yapması istendi. İlk turun sonunda yapılan tadım ile Emir, Esra ve Sefa yarışmada kalmaya hak kazandı. İkinci turda ise Uğur, Tanya ve Berker Danilo Şef'in özel tarifi Siste Ördek yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. İkinci turun sonunda yapılan tadımlarla en beğenilen tabak Uğur'un oldu. Jüri üyeleri Tanya ve Berker arasından ise Berker'i elenen isim olarak seçti. Berker'in elenmesi sevenlerini üzdü.

MasterChef Türkiye 26 Ekim Tanıtımı Yayınlandı Mı?

MasterChef Türkiye'de dün eleme gecesinin yaşanmasından sonra yani hafta başlayacak. 26 Ekim programında takımlar ve takım kaptanları yeniden belirlenecek. Yeni haftanın takımlarının belli olacağı ve dokunulmazlık oyununun oynanacağı MasterChef Türkiye merakla bekleniyor. Program bu akşam saat 20.00'da TV8 ekranlarında olacak.