Güvercin Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 28 Ekim Güvercin Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Güvercin Dizisi 16. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarında yayınlanan Güvercin dizisi final bölümü ile bugün ekrana gelecek. Farklı anlatımı ile dikkat çeken Güvercin dizisinin final kararı sevenlerini üzdü. Bu sezon yayınlanmaya başlayan Güvercin dizisi anlattığı aşk hikayesi ile izleyiciyi ekrana çekiyordu. Her hafta çarşamba akşamları saat 20.00'da yayınlanan dizinin son bölümü bugün Star TV'de.

Güvercin dizisi hem oyuncu kadrosu hem de farklı anlatımı ile ilgi çekiyordu. Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar ve Nursel Köse gibi ünlü oyuncuları kadrosunda bulunduran dizi, kuyuya düşen Zülüf'ün kendisini kurtaran Kenan'a aşık olması ile başlıyor. Birbirlerini hiç tanımayan bu iki aşığın imkansız aşkı dramatik anlatımı ile ekrana geliyor. Çarpıcı hikayesi ile sevilen dizi bu akşam final bölümü ile ekrana gelecek.

Güvercin Dizisi 15. Bölümde Neler Yaşandı?

Güvercin dizisinin geçen hafta yayınlanan 15. bölümünde heyecan git gide yükseldi. Dizinin sonuna yaklaşılırken yaşananlar seyircide heyecan yarattı.

Güvercin dizisinin 15. bölümünde herkesten darbe yiyen Ökkeş deliye döner. İpek'in kendisinden önce ağabeyi ile sevgili olmasına dayanamayan Ökkeş bunun üzerine bir de annesinin Gaffur ile evleneceğini öğrenir. Bu haberle tamamen yıkılan Ökkeş Kevsa'yı öldürmek ister. Uğruna herkesi hayatını mahvettiği oğlunun kendisine silah çekmesi Kevsa'yı büyük üzüntüye boğar. İpek ise Ökkeş'e yeniden adım atmak ister ancak Ökkeş İpek'e hala çok kızgındır. Abisi ile sevgili olmasını kabul edemez. Tüm bunlar olurken Bedir ise Celil'in gelini Emel'i kaçırdığını görür. Kasım'a çok sinirli olan Bedir her şeye rağmen gelinini kurtarmaya karar verir. Nefise'den ayrılan Müslüm ise başına yeni belalar açmaya başlar. Kenan Müslüm'ü Gaffur'un yanından ayırmak ve belalara engel olmaya çalışır. Zülüf ise çok zor bir kararın eşiğine gelmiştir.

Güvercin Dizisi 16. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Güvercin dizisinin 15. bölümünden sonra yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Zülüf ve Kenan'ın ölümle karşı karşıya kalması dikkat çekti. Güvercin dizisi final bölümü ile bu akşam saat 20.00'da Star TV'de.