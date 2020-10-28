Ankara'da bandrolsüz 88 bin 104 kitap ele geçirildi
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalif olduğu tespit edilen 88 bin 104 bandrolsüz ve usulsüz bandrollü kitap ile bandrolsüz kitap kapağı ele geçirildi,
Ankara'da 88 bin 104 bandrolsüz ve usulsüz bandrollü kitap ile bandrolsüz kitap kapağı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, 27 Ekim'de Mamak ilçesindeki bir depoda denetim yapıldı.
Depoda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalif olduğu tespit edilen 88 bin 104 bandrolsüz ve usulsüz bandrollü kitap ile bandrolsüz kitap kapağı ele geçirildi, 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.