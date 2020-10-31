Haberler Ankara Haberler Ankara
- 31 Eki 2020 - 01:14

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 80 ABY 437 plakalı hafif ticari araç, Osmaniye Kadirli kara yolu Cevdetiye belde kavşağında Serkan Avcı (36) idaresindeki 80 GU 882 plakalı otomobille çarpıştı.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 80 ABY 437 plakalı hafif ticari araç, Osmaniye Kadirli kara yolu Cevdetiye belde kavşağında Serkan Avcı (36) idaresindeki 80 GU 882 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobilin sürücüsü Serkan Avcı kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Avcı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# Kadirli, Osmaniye, trafik kazası, Serkan Avcı, Osmaniye Devlet Hastanesi

31 Eki 2020 - 01:14 AA Osmaniye- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İzmir'deki depremde 2 kişi yaklaşık 9 saat sonra enkaz altından çıkarıldı mask
İzmir'deki depremde 2 kişi yaklaşık 9 saat sonra enkaz altından çıkarıldı
İzmir Depreminde Arama Çalışmaları Nasıl Gidiyor! İşte İzmir Depremi Son Dakika Gelişmeler mask
İzmir Depreminde Arama Çalışmaları Nasıl Gidiyor! İşte İzmir Depremi Son Dakika Gelişmeler
Bakan Pakdemirli'den telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz Hakkında Önemli Açıklama mask
Bakan Pakdemirli'den telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz Hakkında Önemli Açıklama
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu Malik Tahirler kurtarıldı mask
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu Malik Tahirler kurtarıldı
İzmir'de Zamanla Yarış! Buse enkaz altından kurtarıldı mı? mask
İzmir'de Zamanla Yarış! Buse enkaz altından kurtarıldı mı?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Enkaz altından Buse kızımız çıkarılıyor" mask
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Enkaz altından Buse kızımız çıkarılıyor"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL