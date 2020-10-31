Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 80 ABY 437 plakalı hafif ticari araç, Osmaniye Kadirli kara yolu Cevdetiye belde kavşağında Serkan Avcı (36) idaresindeki 80 GU 882 plakalı otomobille çarpıştı.
Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 80 ABY 437 plakalı hafif ticari araç, Osmaniye Kadirli kara yolu Cevdetiye belde kavşağında Serkan Avcı (36) idaresindeki 80 GU 882 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobilin sürücüsü Serkan Avcı kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Avcı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.