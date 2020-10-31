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- 31 Eki 2020 - 12:54

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımda bulunan kişiyi evinde yakaladı.Gözaltına alınan kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.

Emir Şanlı
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Gaziantep'te, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'inde ikamet eden R.A. (49) İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz video paylaşımında bulunduğu belirlendi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımda bulunan kişiyi evinde yakaladı.Gözaltına alınan kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.
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31 Eki 2020 - 12:54 AA Gaziantep- Asayiş

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