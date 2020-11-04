Trabzon'da dereye düşen kişiyi itfaiye ekibi kurtardı
Trabzon'da dereye düşen kişiyi itfaiye ekibi kurtardı. Dereköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde çalışan Niyazi Bektaş, dengesini kaybederek kayalıklardan dere yatağına düştü.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dere yatağına düşen kişi itfaiye ekibince kurtarıldı. Dereköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde çalışan Niyazi Bektaş, dengesini kaybederek kayalıklardan dere yatağına düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Bektaş'ı dere yatağına sarkıtılan sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Bektaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.