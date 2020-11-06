Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4’ü ağır 7 kişi yaralandı.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4’ü ağır 7 kişi yaralandı.
İsmail Cengiz idaresindeki 25 HD 54 plakalı otomobil, Sarıkamış-Horasan kara yolunun Çamyazı köyü mevkisinde karşı şeritten gelen M.Ö yönetimindeki 07 GJF 54 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki Y.C, Z.A ile kamyonetteki M.N.D, A.N ve M.T yaralandı.
Olay yerine itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan bazı kişiler AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar Sarıkamış Devlet ile Kars Harakani Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Sürücüler ile otomobildeki diğer 2 kişinin genel sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.