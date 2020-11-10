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- 10 Kas 2020 - 17:11

Çanakkale'de otomobil duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Elif Duman
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Hüseyin Taş, idaresindeki 10 KJ 561 plakalı otomobil, Küçükkuyu beldesinden Kozlu köyü istikametine giderken Sazlıaltı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarına çarptı.

Sürücü Hüseyin Taş ile araçta bulunan Esma Taş ve Efendi Aydemir, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Nadire Aydemir ise 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.
# çanakkale, ÖLÜMLÜ KAZA, trafik kazası

10 Kas 2020 - 17:11 AA Çanakkale- Asayiş

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