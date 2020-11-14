14 Kas 2020 - 10:24
Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
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Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Balcan'ın kullandığı 07 LJG 03 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolu Manayıt mevkisinde Necip Koca yönetimindeki 06 GIR 43 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Koca ile araçlarda bulunan Selvi Koca ve Cennet Şen yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.