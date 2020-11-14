Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Kas 2020 - 10:24

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Balcan'ın kullandığı 07 LJG 03 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolu Manayıt mevkisinde Necip Koca yönetimindeki 06 GIR 43 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Koca ile araçlarda bulunan Selvi Koca ve Cennet Şen yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
# Akseki, Mehmet Balcan, trafik kazası, sağlık, otomobil

14 Kas 2020 - 10:24 AA Antalya- Asayiş

# TRAFİK KAZASI İLE İLİŞKİLİ:
Çanakkale'de otomobil duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı mask
Çanakkale'de otomobil duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü mask
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Adana'da korkunç kaza: 2 yaralı mask
Adana'da korkunç kaza: 2 yaralı
Ankara'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı mask
Ankara'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı mask
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
Hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü mask
Hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü
Gümüşhane'de korkunç kaza: 1 ölü mask
Gümüşhane'de korkunç kaza: 1 ölü
Ankara'da iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 17 kişi yaralandı mask
Ankara'da iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 17 kişi yaralandı
Sakarya'da feci kaza: 8 yaralı mask
Sakarya'da feci kaza: 8 yaralı
Ankara'da devrilen otomobil alev aldı: 2 ölü, 2 yaralı mask
Ankara'da devrilen otomobil alev aldı: 2 ölü, 2 yaralı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. Bölüm Full İzle! 14 Kasım Kuzey Yıldızı İlk Aşk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. Bölüm Full İzle! 14 Kasım Kuzey Yıldızı İlk Aşk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kayıp çiftin cesetlerinin kuyuda bulunmasına ilişkin iki kişi tutuklandı mask
Kayıp çiftin cesetlerinin kuyuda bulunmasına ilişkin iki kişi tutuklandı
FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı mask
FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Ankara'da kaçak kazı yapan iki şüpheli yakalandı mask
Ankara'da kaçak kazı yapan iki şüpheli yakalandı
Milli Gazete'nin eski Ankara temsilcisi Ferhat Koç son yolculuğuna uğurlandı mask
Milli Gazete'nin eski Ankara temsilcisi Ferhat Koç son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'de konuştu! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'de konuştu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL