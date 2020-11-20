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/ 20 Kas 2020 - 23:50

Ankara'da Jandarma'nın yaptığı operasyonda yakalanan PYD/YPG'li terörist tutuklandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde PYD/YPG'nin istihbarat biriminde görev alan ve geçen yıl göçmen olarak Türkiye'ye giren Halep doğumlu K.A'nın Beypazarı ilçesinde tarım işçisi olarak çalıştığını tespit etti.