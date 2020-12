Arıza Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 6 Aralık Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Arıza Dizisi 13. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza her hafta heyecan dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çeken yapım her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Heyecan dolu bölümleri ve çarpıcı sahneleri ile ilgi çeken yapımın yeni bölümleri de merakla bekleniyor. Arıza dizisi her hafta pazar günleri saat 20.00’da Show TV ekranlarında sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından olan Arıza dizisinin yönetmenliğini Recai Karagöz üstlenirken senaryosunu ise Ozan Karasungur kaleme alıyor. Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza dizisinde usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra çarpıcı senaryosu ile de dikkat çeken Arıza dizisinde İstanbul’un yer altı dünyasını çökertmeye çalışan Ali Rıza’nın mücadelesi anlatılıyor. Beklemedik şekilde tanıştığı Halide ile yaşadığı zorlu aşkın da ekrana geldiği dizide heyecan dolu sahneler ilgi çekmeye devam ediyor.

Arıza Dizisi 12. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV’nin sevilen dizisi Arıza geçen hafta 12. bölümü ile ekrana geldi. Ali Rıza’nın köşeye sıkışmaya başladığı son bölümde dengeler değişti. Burak’ın da yeni adımlar atmaya başladığı 12. bölüm Ali Rıza Halide ilişkisini de farklı bir boyuta taşımaya başladı.

Arıza dizisinin yayınlanan son bölümünde Ali Rıza’nın Şehmuz’un mallarını yakması konsorsiyumda büyük olay yaratır. Ali Rıza bunu neden yaptığını açıklar. Fuat bu açıklamaya inanmış gibi görünse de işin aslı farklıdır. Fuat Ali Rıza’dan şüphelenmeye başlar ve Rıfkı’ya onu araştırması için talimat verir. Bu sırada poliklinik için hazırlanmaya devam eden Halide ise yeni kliniğine Nihan’ın ismini verir. Bu hareket hem Ali Rıza’yı hem de tüm mahalleliyi çok mutlu eder. İşler bu kadar karımışken Ali Rıza Haşmet’in karşısına çıkar ve Halide’yi sevdiğini söyler.

Arıza Dizisi 13. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Arıza dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünden sonra merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ali Rıza’nın büyün cephelerde köşeye sıkıştığı dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Show TV’de.