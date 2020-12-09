Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala sokağa çıkıp ceza yediler
Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiye idari para cezası kesildi.
Bursa'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiye idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 21.00 itibarıyla kent genelinde denetim yaptı.
Merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova mahallesinde saat 04.30'da devriye gezen ekipler, bisikletleriyle gezen iki kişiye izin belgelerini sordu.
Belgeleri olmadığı tespit edilen kişiler, evde sıkıldıkları için çıktıklarını söyledi.
İ.D. ve S.O'ya kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira cezai işlem uygulandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.