Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı
Bursa'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı uygulama noktasında durdurulan otomobilde, uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı uygulama noktasında durdurulan otomobilde, uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yaptıkları Osmangazi ilçesi Soğanlı Kavşağı'nda 34 JT 9432 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, otomobildeki 3 kişiyi, izin belgesi olmadığını tespit edince için araçtan indirdi.
Ceza tutanağı tutulurken kişilerin hareketlerinden şüphelenen ekipler, otomobilde arama yaptı. Aramada poşet içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle adli işlem uygulanan şüpheliler, uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.