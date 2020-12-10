10 Ara 2020 - 14:11
İş makinesi taşıyan kamyon köprüye çarptı: 1 yaralı
Trabzon'da iş makinesi taşıyan kamyonun köprüye çarptığı kazada sürücü yaralandı.
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Trabzon'da iş makinesi taşıyan kamyonun köprüye çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Ortahisar ilçesinde Mahmut Ç. yönetimindeki 61 ADD 314 plakalı iş makinesi yüklü kamyon, Devlet Sahil Yolu üzerindeki Tanjant Köprüsü'ne çarptı.
Yüksekliğin ayarlanamaması nedeniyle meydana gelen kazada, kamyonun kupası yerinden çıktı.
Yaralanan sürücü, Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.