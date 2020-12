Anasayfa/

13 Ara 2020 - 15:45

Süleyman Soylu Bir Oooh Çekti, Türk Milleti Rahatladı! O Konuşma Sosyal Medyada Gündem Oldu, Yer Yerinden Oynadı...

Süleyman Soylu, Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını dile getirerek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." sözlerini sarf etti.