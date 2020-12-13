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- 13 Ara 2020 - 17:25

Alışveriş merkezinde korkutan yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi!

Bursa'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bursa'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kentin birçok noktasından dumanları görülen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
# bursa, yangın

13 Ara 2020 - 17:25 AA Bursa- Asayiş

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