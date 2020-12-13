13 Ara 2020 - 17:25
Alışveriş merkezinde korkutan yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi!
Bursa'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
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Bursa'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Kentin birçok noktasından dumanları görülen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.