14 Ara 2020 - 09:19
Elektrik direğindeki yangın paniğe neden oldu
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yanan elektrik direği paniğe neden oldu.
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Dumlupınar Mahallesi Efes Sokak'taki elektrik direği, henüz öğrenilemeyen nedenle yanmaya başladı.
Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, binada oturanları önce tahliye etti.
Ardından elektriği kesen ekipler, sönen elektrik direğini, su ve köpükle soğuttu.
Elektrik direğindeki yangının söndürülmesiyle binada oturanlar evlerine döndü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.