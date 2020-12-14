Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Ara 2020 - 09:19

Elektrik direğindeki yangın paniğe neden oldu

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yanan elektrik direği paniğe neden oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
+1
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Dumlupınar Mahallesi Efes Sokak'taki elektrik direği, henüz öğrenilemeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, binada oturanları önce tahliye etti.

Ardından elektriği kesen ekipler, sönen elektrik direğini, su ve köpükle soğuttu.

Elektrik direğindeki yangının söndürülmesiyle binada oturanlar evlerine döndü.
# bursa, yangın, başladı

14 Ara 2020 - 09:19 AA Bursa- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İzmir'de yağışın ardından denizin taşması sonucu araçlar su altında kaldı mask
İzmir'de yağışın ardından denizin taşması sonucu araçlar su altında kaldı
Anne ve babasını bıçakla rehin alan kişi gözaltına alındı mask
Anne ve babasını bıçakla rehin alan kişi gözaltına alındı
Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift yaşamını yitirdi mask
Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift yaşamını yitirdi
Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı mask
Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
Kavgaya müdahale eden 2 polis bıçakla yaralandı mask
Kavgaya müdahale eden 2 polis bıçakla yaralandı
Alışveriş merkezinde korkutan yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi! mask
Alışveriş merkezinde korkutan yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL