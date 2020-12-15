Mersin'de dalgaların kum ve taşla doldurduğu sahil yolu trafiğe kapandı
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı yazılı açıklamada, fırtınayla yükselen dalgaların Erdemoğlu Bulvarı'nın bir bölümünü kum ve taşlarla doldurduğunu belirtti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde sahil yolunun bir bölümü, fırtına nedeniyle yükselen dalgaların taşıdığı kum ve taşlarla dolması sonucu trafiğe kapatıldı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı yazılı açıklamada, fırtınayla yükselen dalgaların Erdemoğlu Bulvarı'nın bir bölümünü kum ve taşlarla doldurduğunu belirtti.
İlçenin altyapısının sağlam olduğunu vurgulayan Tollu, şu ifadelere yer verdi: "Dalga hızlı bir şekilde karaya vuruyor ve kıyıyı tahrip ediyor. Belediye garajında kurduğumuz sistemle arkadaşlarımız şu anda iş makinalarıyla tırların üzerinde teyakkuz halinde. En ufak bir sıkıntıda oraya müdahale edebilecek durumdayız. Bizim amacımız bu sıkıntıyı en az hasarla atlatmak. Allah afetinden korusun diyoruz. Gücümüz nispetinde alınabilecek bütün tedbirleri almış durumdayız. Yolun kapanan kısımlarına uyarı levhası asıldı."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.