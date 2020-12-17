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- 17 Ara 2020 - 19:24

Amasya'da narkotik köpeği "Gece", otomobil kapısına gizlenmiş uyuşturucuyu buldu

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 30,98 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Emirhan Yılmaz
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 30,98 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, Meray mevkisinde bir otomobili durdurarak, narkotik dedektör köpeği "Gece" ile arama yaptı.

Köpeğin, aracın kapısına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede 30,98 gram bonzai ele geçirildi. Otomobildeki H.K, M.G, O.G. ve D.K, "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
# 4 gözaltı, Amasya, Merzifon, uyuşturucu operasyonu

17 Ara 2020 - 19:24 AA Amasya- Asayiş

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