Amasya'da narkotik köpeği "Gece", otomobil kapısına gizlenmiş uyuşturucuyu buldu
Amasya’nın Merzifon ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 30,98 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Amasya’nın Merzifon ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 30,98 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, Meray mevkisinde bir otomobili durdurarak, narkotik dedektör köpeği "Gece" ile arama yaptı.
Köpeğin, aracın kapısına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede 30,98 gram bonzai ele geçirildi. Otomobildeki H.K, M.G, O.G. ve D.K, "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.