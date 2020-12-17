Hz. Mevlana, vuslatın 747. yıl dönümünde Saraybosna'da anıldı
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Hazreti Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü dolayısıyla "Şeb-i Arus" sergisi açıldı.
Preporod Sanat Galerisi tarafından düzenlenen sergide, 17 sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı 25 eser yer aldı.
Preporod Sanat Galerisi Müdürü Mirsada Baljic, serginin açılışında yaptığı konuşmada önceki yıllarda düzenlenen sergilerde 100'ün üzerinde sanatçının eserlerine yer verildiğini, sanatçıların enerjilerini ve düşüncelerini eserlerine yansıttıklarını söyledi.
Projenin mimarı Dr. Cazim Hadzimejlic de bu gibi projelerin Bosna Hersek'in kültür mirasının korunmasına önemli ölçüde katkı sağladığını belirterek Mevlana'nın, eserleriyle Bosna Hersek'teki sanatçıları da etkilediğini kaydetti.
Sergide eserine yer verilen Adis Lukac ise sanatçıların sürekli bir arayış içerisinde olduklarına işaret ederek, "Yüzümüzü ne yöne dönersek dönelim arayışımızın sonunda Mevlana'nın da dediği gibi ışığa ve tertemiz bir aşka ulaşırız." ifadesini kullandı.
Lukac, serginin, insanların farklı şekillerde yaratıldığı ve asıl zenginliğin farklılıklardan doğduğu mesajını verdiğini sözlerine ekledi.
Sema gösterisiyle açılan sergi, 30 Aralık'a kadar gezilebilecek.
17 Ara 2020 - 23:05 AA - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.