Arıza Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 20 Aralık Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Arıza dizisi her hafta yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapım her hafta izleyenleri ekrana çekiyor. Heyecan ve aksiyon dolu bölümleri ile ilgi odağı haline gelen Arıza dizisinin yeni bölümleri de merakla bekleniyor. Arıza dizisi her hafta pazar akşamları saat 20.00’da Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın yer aldığı Arıza dizisinde kız kardeşinin ölümü ile intikam için suç dünyasına giren Ali Rıza’nın macerası anlatılıyor.

Arıza Dizisi 14. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza geçen hafta 14. bölümü ile ekrana geldi. Yine heyecan dolu geçen bölüme Ali Rıza ve Halide ayrılığı damgasını vurdu. Ali Rıza’nın başına yeni dertlerin açıldığı 14. bölümde Halide’nin ise hayatı tehlikeye girer.

Arıza dizisinin son bölümünde Ali Rıza konsorsiyum toplantısına giderek başına gelenleri anlatır. Kaçırılmasına anlam vermeyen Ali Rıza bunu yapanı bildiğini söyleyen Fuat’ın karşısında iyice şaşkına döner. Fuat’ın kimin yaptığını açıklaması üzerine ortalık karışır. Halide ise Ali Rıza’nın söyledikleri karşısında kulaklarına inanamaz. Ali Rıza’nın biz olamayız demesi ve bu kadar çabuk vazgeçmesi Halide’yi çok üzer. Halide’den ayrılan Ali Rıza gidip Numan’ın deposunu dağıtır. Numan başına gelenlerden sonra Burak’tan para ister. Burak’ın verdiği paraların sahte çıkması ise Numan’ı iyice sinirlendirir ve Burak’ın evine ateş açar. Ancak kurşunların hedefindeki kişi Burak değil, Halide olur. Bu sırada Melek ise kararını verir ve öğrendiği gerçekleri Haşmet’e anlatmak ister.

Arıza Dizisi 15. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Arıza dizisinin ekrana gelen son bölümünde Halide’nin vurulması ile işlerin nasıl değişeceği merak konusu oldu. Dizinin yayınlanan 15. bölüm fragmanındaki heyecan dolu sahneler ise dikkat çekti. Arıza dizisi yeni bölümü ile 20 Aralık Pazar akşamı saat 20.00’da Show TV ekranlarında olacak.