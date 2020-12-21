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- 21 Ara 2020 - 16:45

Küçükçekmece'de 14 yaşındaki kız çocuğu bilinmeyen nedenle evinde hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından ailesiyle evine gelen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Elif Duman
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Küçükçekmece'de rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından ailesiyle evine gelen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

İstasyon Mahallesi 2. Sarıgül Sokak'ta yaşayan Y. I. (14) henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Tedavisinin ardından taburcu edilen ve evine gelen Y. I'nın hareketsiz yattığını gören ailesi durumu bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirlerken, aile fertleri sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının bitmesinin ardından, cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
# 14 yaşında, ölü, polis, sağlık

21 Ara 2020 - 16:45 AA İstanbul- Asayiş

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